Prinz Harry und Meghan ohne "Trooping The Colour"-Einladung!

Der König hat gesprochen! Seitdem Prinz Harry (38) und seine Frau Herzogin Meghan (41) im Jahr 2020 ihren Rückzug aus der Royal-Family verkündet hatten, sind verhärtete Fronten hinter verschlossenen Palasttüren kein Geheimnis mehr. Die Wahl-Kalifornier haben seitdem vermehrt gegen Harrys Ursprungsfamilie geschossen und sich in Großbritannien den ein oder anderen Feind gemacht. Nachdem Harry vor wenigen Wochen an der Krönungszeremonie seines Vaters hatte teilnehmen dürfen, sendet König Charles (74) nun aber ein deutliches Zeichen: Offenbar sind sein Sohn und dessen Frau nicht zur traditionellen "Trooping the Colour"-Parade eingeladen!

Wie DailyMail von einem Insider erfahren hat, habe König Charles seinen jüngsten Sohn Harry und dessen Frau Meghan nicht zur alljährlichen "Trooping The Colour"-Parade nach London eingeladen. Diese galt ursprünglich als Geburtstagsparade der Queen (✝96) und wird nun erstmals zu Ehren des frisch gekrönten Königs stattfinden. Im Jahr 2022 waren Harry und Meghan noch für die Feierlichkeiten angereist. Die Quelle erklärt weiter: "Ich fürchte, das ist ein Spiegelbild für den Zustand des aktuellen Verhältnisses der beiden."

Erst vor Kurzem war Prinz Harry für einen Gerichtstermin nach London geflogen. Dass er bei seinem Besuch weder seinen Bruder Prinz William noch seinen Vater Charles gesehen haben soll, bekräftigt die Gerüchte um verhärtete Fronten weiter.

Getty Images Die britischen Royals auf dem Balkon des Buckingham Palace, 2018

MEGA Prinz Charles mit seinen Söhnen, Schwiegertöchtern, Enkeln und seiner Frau Herzogin Camilla

Getty Images Herzogin Meghan, Prinz Charles, Prinz Harry, Herzogin Kate und Prinz William 2018

