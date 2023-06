Trotz Strafprozess: Kevin Spacey ist von Comeback überzeugt

Kevin Spacey (63) will seine Karriere wieder ins Rollen bringen. Der Hollywoodstar war in den vergangenen Jahren in Verruf geraten, nachdem er sich vor Gericht wegen Missbrauchs verantworten musste. Das hatte auch Konsequenzen für seine Arbeit vor der Kamera. Zwar wurde er nicht schuldig gesprochen, aber es dauerte nicht lang, bis Ende 2022 erneut Anklage in mehreren Fällen erhoben wurde. Doch Kevin gibt die Hoffnung auf ein Comeback nach dem Prozess offenbar nicht auf.

Ende Juni wird sich Kevin ein weiteres Mal vor Gericht verantworten müssen. In Großbritannien wurde ihm mehrfach sexueller Übergriff vorgeworfen. Wie es diesmal für ihn weitergeht, ist noch unklar, aber der 63-Jährige glaubt daran, es wieder auf die große Leinwand zurückzuschaffen. "Sobald ich in London freigesprochen werde, werden mir die Leute bestimmt wieder Rollen anbieten. Noch in derselben Minute", zeigt er sich im Interview mit Die Zeit zuversichtlich. Er sei sicher, dass die Argumente der Gegenseite in dem Moment in sich zusammenfallen, in dem sie genauer untersucht werden.

Nach dem vergangenen Prozess sah es zunächst nicht nach einem Comeback für Kevin aus, dennoch kehrte er vor die Kamera zurück. So wirkte er unter anderem in dem Thriller "Control" mit und spielte eine wichtige und vor allem große Rolle. "Spacey ist einer der größten Schauspieler seiner Generation", lobte ihn der Regisseur Gene Fallaize gegenüber Variety.

Getty Images Kevin Spacey, Schauspieler

Getty Images Kevin Spacey im Juli 2022

Getty Images Kevin Spacey in Toronto, Kanada

