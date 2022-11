Trotz Missbrauchsprozess: Kevin Spacey wirkt in Film mit

Ist das Kevin Spaceys (63) Wiedereinstieg ins Filmbusiness? Seitdem Missbrauchsvorwürfe gegen den Schauspieler laut wurden, ist er größtenteils vom Bildschirm verschwunden. Er gewann im vergangenen Monat zwar einen Prozess wegen sexueller Belästigung in New York– im kommenden Jahr muss er sich in Großbritannien aber erneut wegen mutmaßlicher Übergriffe in zwölf Fällen verantworten. Doch jetzt bekam Spacey trotzdem eine große Rolle in einem Kinofilm.

Wie Variety berichtet, wird er in dem Thriller "Control" mitwirken. Darin wird Spacey den Erpresser einer Politikerin darstellen – allerdings wird dabei nur seine Stimme zu hören sein, mit der er sie im Auto durch die Stadt lenkt. "Spacey ist einer der größten Schauspieler seiner Generation. Sein persönliches Leben kann ich nicht kommentieren, aber es ist für mich einfach eine Gelegenheit, mit einem der Größten zu arbeiten", erklärte Regisseur Gene Fallaize die Besetzung.

Im vergangenen Jahr hatte der House of Cards-Darsteller schon in einem italienischen Film eine kleine Rolle übernehmen dürfen. "In Italien kennen wir nicht alle Details, also sprechen wir nicht über das, was wir nicht wissen. Ich kann nicht über diese Dinge sprechen. Ich weiß nur, dass Kevin ein großartiger Schauspieler ist", hatte sich auch der Regisseur von "L'uomo che disegnò Dio" damals gerechtfertigt.

Kevin Spacey vor dem Gerichtsgebäude in London

Kevin Spacey, Schauspieler

Kevin Spacey, Schauspieler

