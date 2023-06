"Brauchen dich": Alessia trauert um Papa Willi Herren (†45)

Der heutige Tag ist für die Familie Herren besonders emotional. Im Jahr 2021 wurden schreckliche Nachrichten über Willi Herren (✝45) bekannt: Er wurde tot in seiner Wohnung in Köln aufgefunden. Heute wäre der Schlagerstar 48 Jahre alt geworden, weshalb seine Liebsten wieder an die schmerzhafte Lücke erinnert werden, die er hinterlassen hat. Vor allem seine Tochter trauert sehr um ihn: Alessia Herren (21) wünscht sich sehnlichst ihren Papa zurück...

In ihrer Instagram-Story teilt die Mutter einer Tochter ein Bild von sich und ihrem Vater, auf dem sie ihm einen Kuss auf die Wange gibt. "Wir brauchen dich so [sehr] Papa", macht die The Real Life-Bekanntheit ihren großen Verlust deutlich. Zu einem weiteren Foto, auf dem ihre Tochter Anisa-Amalia zu sehen ist, schreibt sie dazu: "Wie sehr ich mir wünsche, dass du deine Enkelin kennengelernt hättest... Wie sehr ich mir wünsche, dass du sie einmal im Arm hältst und ihr die Liebe schenkst, die du mir geschenkt hast."

In der Sendung "Volles Haus" gab Alessia bereits zu, dass sie Willis Tod noch immer einholt. "Ich denke jeden Tag an meinen Vater und das nimmt mich auch sehr mit", hatte die 21-Jährige verraten. Doch ihre Trauer versucht sie wohl allein zu bewältigen, wie ihr Mann Can erklärte: "Wenn Alessia traurig wird wegen Willi, dann ist sie ziemlich verschlossen und kommt nicht auf mich zu."

Instagram / alessiamillane Alessia Herren, Realitystar

ActionPress Willi und Alessia Herren im April 2021

Instagram / alessiamillane Alessia Herren und ihr Freund

