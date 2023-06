Tod von Willi Herren holt Tochter Alessia immer wieder ein

Alessia Herren (21) leidet noch immer unter dem Tod ihres Vaters. Vor zwei Jahren wurde das Leben der TV-Bekanntheit auf den Kopf gestellt, als ihr Vater Willi Herren (✝45) überraschend und viel zu früh verstarb. Inzwischen ist die Brünette in einer glücklichen Beziehung mit ihrem Freund Can und stolze Mutter ihrer Tochter Anisa-Amalia. Doch trotz ihres Familienglücks hat der Verlust ihres Vaters eine große Lücke in Alessias Leben hinterlassen.

"Ich denke jeden Tag an meinen Vater und das nimmt mich auch sehr mit", gab die 21-Jährige in der Sendung "Volles Haus" zu. Und auch ihr Freund und Baby-Vater Can erklärte: "Also wenn Alessia traurig wird wegen Willi, dann ist sie ziemlich verschlossen und kommt nicht auf mich zu." Dennoch wolle Alessia zuversichtlich in die Zukunft blicken und erinnere sich gerne an all die schönen Momente mit ihrem geliebten Vater.

Außerdem plauderte die Mutter darüber, wie Willi auf ihre Schwangerschaft reagiert hätte. "Ich glaube, mein Vater wäre unfassbar stolz darauf, wenn er erfahren hätte, dass seine kleine Prinzessin schwanger ist", vermutete Alessia. Bereits vor seinem Tod habe der Schlagerstar klargestellt, dass er seine Tochter im Falle einer Schwangerschaft unterstützt hätte.

