Erste Geburtstagsparade: König Charles ist total ergriffen

Musste König Charles (74) etwa ein paar Tränen unterdrücken? Mit dem Tod von Queen Elizabeth II. (✝96) im September 2022 änderte sich einiges für ihren ältesten Sohn: Er ist seitdem der britische Monarch. Im vergangenen Mai wurde er dann auch offiziell zum König gekrönt, was im großen Stil und traditionell zelebriert wurde. Nun durfte er sich auf eine weitere Veranstaltung freuen: Heute fand zum ersten Mal für ihn Trooping the Colour – die Geburtstagsparade für den Monarchen – statt. Das rührte Charles sogar fast zu Tränen!

Um den König zu ehren, versammelten sich die Fans vor dem Buckingham-Palast in London, um einen Blick auf die Royals zu erhaschen. Um Punkt 14 Uhr öffnete sich dann die Tür und die Königsfamilie trat auf den Balkon. Hand in Hand winkten Charles und Königin Camilla (75) den Menschen von oben zu und wirkten dabei überglücklich. Als das Geburtstagskind mit seiner Frau dann den Balkon verließ, wirkte es allerdings so, als ob dem britischen Regenten Tränen in die Augen schossen. Sichtlich ergriffen verabschiedete er sich von seinem Publikum.

Zuvor hatte Charles noch seine traditionelle Geburtstagsparade auf einem Pferd angeführt. Doch dabei war der König kaum zu erkennen gewesen: Die Bärenfellmütze hatte die Hälfte seines Gesichts verdeckt! Trotz der offenbar eingeschränkten Sicht ritt er elegant vorneweg auf seinem Vierbeiner.

Getty Images König Charles III. und Königin Camilla

Getty Images Britische Königsfamilie nach Trooping-the-Colour-Parade

Getty Images König Charles bei der Parade Trooping the Colour in London, Juni 2023

