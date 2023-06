Kein Kontakt: Nathalie Gaus hat Vater ewig nicht gesehen

Nathalie Gaus spricht über ihren Vater. Gemeinsam mit ihrem Freund, Realitystar Cosimo Citiolo (41), wird die Brünette derzeit von den Kamerateams der neuen Sendung "B:Real" begleitet. In dieser bekommen die Zuschauer einen tiefen Einblick in das Privatleben der beiden TV-Bekanntheiten. In der fünften Folge genossen Nathalie und ihre Halbschwester Lisa eine Shoppingtour und plauderten dabei über die Beziehung zu ihrem gemeinsamen Vater.

"Wir haben ja den gleichen Vater und verschiedene Mütter. Und ja – wir wollen unseren Vater auch nicht kennenlernen", erklärte Nathalie bei "B:Real". Bereits seit ihrem fünften Lebensjahr habe der Realitystar seinen Vater nicht mehr gesehen. Zudem gab die Brünette zu: "Wir wollten ihn mal kennenlernen, aber er wollte halt nicht." Und auch Lisa stimmte ihrer prominenten Schwester zu: "Er wollte uns nicht sehen, er wollte sich Geld leihen."

Während ihr Vater kein Teil mehr ihres Lebens ist, scheint Nathalie in Cosimo die ganz große Liebe gefunden zu haben. Im Gespräch mit Promiflash offenbarte sie erst kürzlich: "Wir haben beide Macken, aber wir akzeptieren uns so, wie wir sind. Wir suchen keine Fehler und das macht unsere Beziehung so stark."

Anzeige

Instagram / nathalie_gaus Nathalie Gaus, Cosimo Citiolos Dschungelbegleitung

Anzeige

Instagram / nathalie_gaus Nathalie Gaus, Realitystar

Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Cosimo Citiolo und Nathalie Gaus, Sommerhaus-Bewohner 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de