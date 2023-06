König Charles widmet Prinz William und Harry Vatertags-Post

Will sich König Charles III. (74) damit wieder Prinz Harry (38) annähern? Der Mann von Herzogin Meghan (41) hat sich in den vergangenen Jahren immer weiter von der britischen Königsfamilie entfernt. Angefangen hatte es, als Harry und seine Frau ihre royalen Pflichten abgelegt hatten und 2020 in die USA ausgewandert waren. Zudem hatten sie eine Doku veröffentlicht, in der sie gegen das Königshaus austeilen. Auch in den Memoiren des Prinzen blieben die Blaublüter nicht verschont. Zu aller Überraschung teilt Charles jetzt ein Bild von sich, Harry und Prinz William (40).

Auf dem offiziellen Instagram-Account des Königshauses postet der Monarch einige Bilder zum internationalen Vatertag. Unter diesen befindet sich ein Schnappschuss von Charles mit seinem Vater Prinz Philip (✝99). Doch das ist nicht das Interessanteste an dem Beitrag, sondern: Eine andere Aufnahme zeigt den König gemeinsam mit seinen Söhnen Harry und William, als sie im Teenager-Alter gewesen waren. Ob der Regent damit Wogen zwischen ihm und seinem jüngeren Sohn glätten will, bleibt allerdings ungeklärt. "Wir wünschen allen Vätern heute einen besonderen Vatertag", heißt es unter dem Beitrag.

Vor Kurzem hatten Quellen aus dem Palast allerdings berichtet, dass dem 74-Jährigen langsam der Geduldsfaden mit dem Wahlamerikaner reißt. "Ich glaube nicht, dass wir über Traurigkeit und Verwirrung hinausgekommen sind, aber es gibt ein bisschen mehr Frustration über sein Verhalten, weil es einfach nicht aufhört", hatte ein Insider gegenüber Times ausgeplaudert.

