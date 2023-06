"The Idol"-Sexszenen von The Weeknd: Fans sind entsetzt

The Weeknd (33) wird mit harter Kritik konfrontiert! Seit Jahren ist Sänger in der Musikbranche megaerfolgreich. Doch vor zwei Jahren ergatterte Abel Tesfaye, wie der "Blinding Lights"-Interpret mit bürgerlichem Namen heißt, eine Rolle in der Dramaserie "The Idol". Seit einigen Tagen ist er nun in der neuen Show zu sehen– sehr intime Sexszenen sind dabei inklusive. Dass The Weeknd in "The Idol" so blank zieht, schockiert allerdings viele!

Auf Twitter machten die Zuschauer ihrem Ärger Luft. "Ich werde The Weeknd nach dieser Szene nie wieder so sehen wie vorher", schrieb ein User, während ein weiterer wetterte: "The Weeknds eklige Sexszenen in 'The Idol' ruinieren die Show." Eine andere Person ging sogar so weit zu sagen, dass sie "den Respekt" für den 33-Jährigen verloren habe.

Auch sein Co-Star Lily-Rose Depp (24) wurde bereits für ihre Rolle stark kritisiert. "Es vergeht kaum eine Szene, in der die Kamera nicht ihre Brüste oder ihren Hintern zeigt", heißt es beispielsweise von The Hollywood Reporter. Twitter-User machen sich hingegen Sorgen um die Tochter von Johnny Depp (60): "Ich hoffe, sie ist mit all dem einverstanden, denn es wirkt sehr ausbeuterisch."

