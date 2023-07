Nutzte The Weeknd Selena Gomez' "Schmerz" für Serie aus?

Selena Gomez (30) macht ihrem Ärger Luft! In der umstrittenen HBO-Serie "The Idol" geht es um die Schattenseiten des Showbusiness und wie diese einem jungen Popstar immer mehr zusetzen. Dinge, die wohl auch auf das Leben der "Calm Down"-Sängerin zutreffen sollen. Denn ihre Fans sind sich sicher: Die Musikerin scheint die Inspiration der Serie zu sein. Laut eines Insiders ist Selena darüber aber so alles andere als erfreut.

Gegenüber Daily Mail berichtet eine Quelle, die Musikerin sei der Auffassung, ihr Ex The Weeknd (33) habe ihren "realen Schmerz für Unterhaltung" ausgenutzt. Und tatsächlich bestehen Ähnlichkeiten zwischen Jocelyn, dem Hauptcharakter von "The Idol", und Selena. So starteten beide ihre Karriere als Kinderstar – brechen jedoch im Verlauf ihrer Karriere mit ihrem bisherigen Image, indem sie sich ungewohnt freizügig auf ihrem Albumcover zeigen. Doch damit nicht genug: Sowohl Jocelyn als auch Selena führten eine Beziehung mit The Weeknd, sei es in der Serie oder im echten Leben. Selena sei zumindest "irritiert" über die "unheimlichen" Parallelen, wie der Insider berichtet.

Schon mehrfach musste The Weeknd die umstrittene Show in Schutz nehmen. Wie er gegenüber Variety erklärte, habe er dennoch bereits "sehr wohl" mit der Kritik gerechnet. Laut ihm habe das Produktionsteam letztlich "genau das gemacht, was sie machen wollten. Und nichts davon ist eine Überraschung."

Getty Images Selena Gomez im Dezember 2022

Instagram / selenagomez Selena Gomez, Schauspielerin

Getty Images Lily-Rose Depp und The Weeknd im Mai 2023

