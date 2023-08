Nach einer Staffel vorbei: "The Idol" wird nicht weitergehen

Mit der Serie ist es aus und vorbei! The Weeknd (33) ist einer der erfolgreichsten Sänger der Welt. Er gewann bereits jede Menge Auszeichnungen für seine Megahits. Allerdings wollte der Kanadier seine Fühler in die Filmbranche ausstrecken. Zusammen mit dem Macher der Teenie-Drama-Serie Euphoria Sam Levinson produzierte der Musiker die kontroverse Show "The Idol". Erst vor rund zwei Monaten feierte er das Staffelfinale. Doch The Weeknds Serie wird nicht fortgesetzt.

Einige der Darsteller erwähnten in Interviews die Möglichkeit einer zweiten Staffel, obwohl Insider Deadline verrieten, dass die Macher nicht mit einem Plan für eine zweite Staffel in den Produktionsprozess gingen. Nun meldet sich eine HBO-Sprecherin zu Wort. "'The Idol' war eine der provokantesten HBO-Serien und wir freuen uns über die starke Publikumsresonanz", äußert sie sich. "Nach reiflicher Überlegung haben sowohl HBO als auch die Macher und Produzenten beschlossen, keine zweite Staffel zu produzieren", verkündet sie.

Dass es keine weitere Staffel geben wird, ist allerdings nicht sonderlich überraschend. Denn die Dramaserie kam bei vielen nicht sonderlich gut an. Gerade wegen der anstößigen Szenen gab es jede Menge Kritik. "The Weeknds eklige Sexszenen in 'The Idol' ruinieren die Show", schrieb ein Zuschauer auf Twitter.

