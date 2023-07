"Dankbar": The Weeknd über das Serienfinale von "The Idol"

Er lässt die Show Revue passieren! The Weeknd (33) ist einer der gefragtesten Sänger der Welt. Mit der HBO-Dramaserie "The Idol" konnte der kanadische Musiker nun auch sein Debüt als Schauspieler feiern. Seit dem Sendestart häufen sich jedoch kritische Kommentare zu der TV-Serie. Der Grund: Einige intime Sexszenen sorgen bei Fans des Megastars für Entsetzen. Nun blickt The Weeknd im Netz auf das Ende der Serie zurück!

In einer neuen Fotostrecke auf Instagram blickt der Sänger, der mit bürgerlichem Namen Abel Tesfaye heißt, auf das Ende der sexuell aufgeladenen Show zurück. Auf den Schnappschüssen zeigt sich der 33-Jährige unter anderem mit Co-Star Lily-Rose Depp (24). "Ich bin dankbar, diesen Moment mit euch allen zu teilen, während die Staffel zu Ende geht. Wir werden die Vision weiter vorantreiben, egal wie holprig die Reise ist", verrät der "Starboy"-Interpret in der Kommentarspalte.

Fans von The Weeknd nutzen den neuen Beitrag dennoch, um erneut scharfe Kritik an der "The Idol"-Serie zu üben. "Bitte zeigt euch nie wieder in einem Film oder im Fernsehen" oder "Wir tun einfach so, als hätten wir das nicht gesehen", lauten nur einige Kommentare unter dem Beitrag. Ein weiterer Follower fragt sich zudem, welchen Sinn die Serie eigentlich habe.

Getty Images The Weeknd und Lily-Rose Depp in Cannes, Mai 2023

Getty Images The Weeknd, Lily-Rose Depp und Sam Levinson im Mai 2023

Getty Images The Weeknd, Sänger

