Selena Gomez stellt klar: Sie singt nicht über The Weeknd

Sie stoppt die Gerüchte! Selena Gomez (31) ist bekannt für ihre Gesangs- und Schauspielkünste. Allerdings legte sie eine einjährige Musikpause ein, da die Schauspielerei für sie erst mal im Mittelpunkt stehen sollte. Nun geht es mit ihrer Musik aber weiter. Denn die Künstlerin veröffentlichte vergangenen Freitag ihren neuen Song "Single Soon" und sorgte damit für ordentlich Spekulationen. Selenas Fans glauben, der Track könnte von ihrem Ex The Weeknd (33) handeln – doch damit liegen die Supporter falsch!

In der Single singt die 31-Jährige über das Beenden einer Beziehung. Dabei erwähnt sie "das Wochenende". Ihre Fans meinen, dass dies ein Indiz für den Sänger The Weeknd sein könnte, den sie 2017 etwa zehn Monate lang datete. Die Sängerin reagiert allerdings recht schnell auf diese Spekulationen. "Es könnte nicht falscher sein", kommentiert sie auf Instagram.

Wenige Tage zuvor rätselten Selenas Fans bereits wegen eines Videos, das die Musikerin eigentlich zur Ankündigung von "Single Soon" nutzen wollte. Ihre Follower waren überzeugt, dass es eine Anspielung auf ihren Ex Justin Bieber (29) und seine Frau Hailey (26) sein könnte. Dazu nahm sie bisher jedoch keine Stellung.

Getty Images Selena Gomez, Sängerin

Getty Images Selena Gomez bei den Golden Globes 2023

Getty Images Justin und Hailey Bieber bei den Grammys 2023

