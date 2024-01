Sex mit The Weeknd? Fans glauben Dschungel-Kim kein Wort!

Kim Virginia Hartung (28) sorgt mit ihrem Liebesleben wieder für Aufsehen! Aktuell polarisiert der Realitystar im Dschungelcamp – insbesondere mit ihrem Eifersuchtsdrama rund um ihren Ex Mike Heiter (31) und Leyla Lahouar (27). Gemeinsam mit Twenty4tim (23) plauderte die Mannheimerin zuletzt ungehemmt über ihr Sexleben und mit welchen Promis sie bereits die Bettlaken zerwühlt habe: unter anderem mit The Weeknd (33)! Die Fans kaufen Kim die Geschichte aber nicht ab!

"Die hatte was mit The Weeknd? Das glaub ich nicht" oder "Als ob Kim was mit The Weeknd hatte", kommentieren die Zuschauer fleißig auf X. Ein Weiterer fügt dem noch irritiert hinzu: "Will Kim uns grade ernsthaft vermitteln, sie hatte was mit The Weeknd?" Aber nicht nur diese Aussage des Realitysternchens wird infrage gestellt. Auch, dass Kim gerne mal mit Poptitan Dieter Bohlen (69) ins Bett steigen wolle, finden die Nutzer eher merkwürdig: "Stell dir vor, du könntest dir alle Dates im Land aussuchen und entscheidest dich für Dieter Bohlen."

Auch Kims Gesprächspartner Tim konnte ihr Sex-Geständnis mit The Weeknd nicht ganz fassen. "Mit der berühmtesten Person der Welt? Das ist ja so, als wenn ich sagen würde, ich hatte Sex mit Taylor Swift (34)!", rief der Internetstar auf die Enthüllung entrüstet aus.

RTL Kim Virginia Hartung im Dschungelcamp

Getty Images The Weeknd, Sänger

RTL Kim Virginia Hartung und Twenty4tim im Dschungelcamp

