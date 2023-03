The Weeknd äußert sich zur Kritik an seiner Serien-Rolle!

The Weeknd (33) macht sich darüber lustig. Der Musiker ist hauptsächlich für seine entspannte Musik bekannt – doch im Jahr 2021 konnte er sich auch eine Rolle für die Serie "The Idol" schnappen. Diese soll in diesem Jahr endlich ausgestrahlt werden. Doch ein bekanntes US-amerikanisches Musik-Magazin behauptete, dass diese Serie ein schlechtes Licht auf den Sänger wirft. Das lässt The Weeknd nicht auf sich sitzen – im Netz spricht er das Journal direkt an.

Auf Twitter postete der Kanadier einen Ausschnitt aus der Serie, nachdem das Rolling Stone-Magazin ihn als "schleimigen, modernen Sektenführer" bezeichnete. Zudem schrieben sie, dass die Produktion des Dramas aus dem Ruder gelaufen sei – angeblich gab es ein schlechtes Arbeitsumfeld sowie Drehbruchänderungen und Budgetprobleme. The Weeknd kommentierte den Clip mit den Worten: "Haben wir euch verärgert?

In ihrem Artikel machte das US-amerikanische Magazin aber nicht nur den Musiker schlecht, sondern zog auch Lily-Rose Depp (23) mit hinein. Die Überschrift lautete nämlich: "Sam Levinsons neue Show mit The Weeknd und Lily-Rose Depp geriet wild und ekelhaft aus den Fugen."

Anzeige

Getty Images The Weeknd im November 2022

Anzeige

thweeknd / Instagram The Weeknd, Januar 2022

Anzeige

Instagram / lilyrose_depp Lily-Rose Depp, Model

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de