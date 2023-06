Wegen psychischer Probleme: Amanda Bynes wurde abgeführt

Amanda Bynes (37) wurde erneut von der Polizei abgeführt. Vor wenigen Wochen hatten besorgniserregende Neuigkeiten die Runde gemacht: Die einstige Schauspielerin war wegen öffentlichen Ärgernisses in eine Psychiatrie eingewiesen worden. Kurze Zeit später entließ sich die "She's the Man"-Darstellerin selbst und isolierte sich daraufhin von der Öffentlichkeit. Auch die therapeutische Unterstützung habe sie nicht angenommen. Jetzt befindet sich Amanda erneut in Polizeigewahrsam.

Laut TMZ soll die Polizei den ehemaligen Nickelodeon-Star heute Morgen abgeführt haben, nachdem sie angeblich einen besorgniserregenden Anruf von Amanda erhalten hatten. Berichten zufolge wird eine professionelle medizinische Einheit auf der Polizeistation nun feststellen, ob die 37-Jährige eine weitere Behandlung benötigt. Bisher äußerte sich die Schauspielerin nicht zu den Vorfällen.

Dies ist bereits das zweite Mal in Folge, dass sich die psychische Lage von Amanda zuspitzt. Schon im März war der TV-Star in einer Psychiatrie eingewiesen worden, nachdem man sie nackt auf den Straßen von Los Angeles gefunden hatte. Ein Augenzeuge hatte TMZ damals berichtet, dass sie ein Auto ohne Kleidung angehalten habe.

Anzeige

APEX / MEGA Amanda Bynes

Anzeige

PRB14/©2014 RAMEY PHOTO Amanda Bynes

Anzeige

Jen Lowery/ Mega Amanda Bynes

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de