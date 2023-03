Auf offener Straße: Amanda Bynes wurde nackt gesichtet

Sie befindet sich in der Psychiatrie! Amanda Bynes (36) ist eine amerikanische Schauspielerin. Ihre Karriere hatte in den Jahren 1990 bis 2000 ihren Höhepunkt erreicht. In ihrem Privatleben jedoch hatte die Schauspielerin mit Drogenmissbrauch zu kämpfen. 2010 hatte sie eine Pause von der Schauspielerei angekündigt, um sich mit ihren Problemen auseinanderzusetzen. Nun erzählte ein Augenzeuge, dass Amanda nackt aufgefunden und anschließend in die psychiatrische Verwahrung gebracht worden sei.

Ein Insider berichtete TMZ, dass die Schauspielerin gesehen wurde, wie sie ohne Klamotten durch Los Angeles gelaufen sein soll. Sie habe anschließend ein Auto angehalten und dem Fahrer des Fahrzeuges gesagt, dass sie sich gerade von einer psychotischen Episode erhole. Daraufhin soll sie selber den Notruf gewählt haben. Die Quellen der Strafverfolgungsbehörden der Zeitschrift äußerten, dass sie zur Polizeistation gebracht wurde, wo ein Team für psychische Gesundheit entschied, dass sie in eine Psychiatrie gebracht werden müsse.

Amanda wurde schon früh mit einer bipolaren Störung diagnostiziert. Nach einer Reihe bizarrer Vorfälle, darunter einer, bei dem sie die Auffahrt ihres Nachbarn in Brand setze, wurde sie zur Behandlung in eine psychiatrische Abteilung gebracht. An diesem Wochenende sollte Amanda an der 90s Con in Connecticut teilnehmen, doch aufgrund ihrer Gesundheit sagte sie ab.

Getty Images Amanda Bynes in New York, 2009

P&P / MEGA Amanda Bynes im Jahr 2019

Snorlax / MEGA Amanda Bynes in Los Angeles, Oktober 2022

