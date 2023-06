Wie findet Ex-Bachelor Andrej Mangold die neue Bachelorette?

Was sagt er zur Neuen? Im Mai wurde bekannt gegeben, dass Influencerin Jennifer Saro in der diesjährigen Staffel von Die Bachelorette auf die Suche nach ihrem Traummann geht. Dabei werden wieder 20 Männer um das Herz der Single-Dame buhlen. Vor vier Jahren war Andrej Mangold (36) in einer ähnlichen Situation. In der neunten Bachelor-Staffel verteilte er Woche für Woche seine Rosen. Promiflash hat jetzt nachgehakt: Wie findet Andrej die neue Bachelorette?

Im exklusiven Interview mit Promiflash gesteht der ehemalige Rosenkavalier, dass er die diesjährige Bachelorette nicht wirklich kenne: "Ich habe nur mitbekommen, dass sie ein Kind hat und ich glaub', eine Bachelorette mit einem Kind gab es noch nie." Andrej finde es schön, dass auf diese Weise mal etwas frischer Wind in die Show komme. Dass Jennifer wie einige andere Kandidatinnen auch wieder eine Content Creatorin ist, sieht der Ex-Bachelor unproblematisch: "Das ist einfach ein Beruf, der sich in den letzten Jahren etabliert hat."

Dennoch verdeutlicht Andrej, dass die Zahlen der besagten Formate stetig abnehmen würden. "Es ist natürlich klar, dass Menschen, die einem Nine-to-five-Job im Büro nachgehen, sich damit vielleicht nicht identifizieren können", erklärt der ehemalige Basketballer weiter. Im Gespräch äußert der Realitystar zudem deutlich: "Vielleicht muss sich da die Produktion auch etwas Neues ausdenken."

TVNOW / Der Bachelor Evanthia Benetatou und Andrej Mangold im Bachelor-Finale 2019

ActionPress Andrej Mangold auf einer Fashionshow

RTL / Markus Hertrich Jennifer Saro, Bachelorette 2023

