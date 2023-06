Würde Samira Klampfl selbst um Serkan Yavuz' Hand anhalten?

Schippern Samira Klampfl (29) und Serkan Yavuz (30) bald in den Hafen der Ehe? In der Datingshow Bachelor in Paradise hatten sich die Realitystars 2021 Hals über Kopf ineinander verliebt. Kurze Zeit nach der Ausstrahlung gab das Paar bekannt, dass sie Eltern werden. Im Mai 2022 erblickte ihre Tochter Nova dann das Licht der Welt. Verheiratet sind die Turteltäubchen bisher jedoch nicht. Muss Samira etwa den Antrag übernehmen?

"Also, ihr müsst wissen, das ist auch eine Art necken, immer wieder in die Richtung zu sticheln", gab die 29-Jährige bei einer Frage-Antworten-Runde in ihrer Instagram-Story zu. Eigentlich sei sich Samira nämlich sicher, dass Serkan irgendwann die Frage aller Fragen stellen wird: "Ich weiß, er will da einen passenden Moment finden und deswegen werde ich warten, bis er meint, jetzt wäre es so weit." Bisher ließe sich Serkan damit jedoch Zeit.

Erst kürzlich hatte Samira ihrem Schatz süße Worte zum Vatertag gewidmet. "Ohne dich gäbe es unser Wunder nicht und dafür kann ich mich niemals genug bedanken", schrieb sie unter einem zuckersüßen Schnappschuss mit Serkan und Nova auf Instagram. Außerdem fügte die TV-Bekanntheit hinzu: "Danke Schatz, dass es euch gibt."

Instagram / serkan_yavuz Samira Klampfl und Serkan Yavuz, "Bachelor in Paradise"-Traumpaar

Instagram / samirayasminleila Serkan Yavuz und Samira Klampfl im Dezember 2021

Instagram / samirayasminleila Serkan Yavuz und Samira Klampfl mit ihrer Tochter an Silvester 2022

