"Fast erstickt": Julian Claßen rettet seiner Tanja das Leben

Tanja Makarić (26) hatte wohl Glück im Unglück! In den vergangenen Wochen kursierten Trennungsgerüchte um sie und ihren Freund Julian Claßen (30), als das Paar alle gemeinsamen Pärchenfotos löschte. In mehreren Statements teilten sie mit, dass es keine Liebeskrise gebe. Am Sonntagabend waren die beiden dann wieder zusammen unterwegs. Doch die Beauty verschluckte sich an einer Süßigkeit, bekam keine Luft mehr und drohte zu ersticken.

"Ich bin heute fast erstickt. Das war das Allerschlimmste überhaupt. Julian hat mir das Leben gerettet", erzählt die Beauty auf Instagram. "So ein saurer Lutschfinger ist in meinem Hals stecken geblieben und es war so ein schlimmes Gefühl. Das war so schlimm, ich hab gedacht, jetzt ist es vorbei", geht die Beauty ins Detail. Mithilfe des Heimlich-Griffs konnte Julian seine Freundin vor dem Ersticken retten.

Vor dem inneren Auge der 26-jährigen hätten sich dramatische Szenen abgespielt: "Wisst ihr, was ich in meinem Kopf gesehen habe? Wie der Juli mich wiederbeleben muss, gleichzeitig einen Krankenwagen ruft und ich schon tot da liege." Noch sichtlich mitgenommen erzählt sie ihren Followern: "Wie schnell hätte mein Leben vorbei sein können. Das ist so krass."

Instagram / tanjamakaric_ Tanja Makarić, Social-Media-Star

Instagram / julienco_ Tanja Makarić und YouTuber Julian Claßen

Instagram / tanjamakaric_ Tanja Makarić im Frühling 2023

