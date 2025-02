Gemeinsames Projekt: Julian Claßen und Palina kaufen Haus

Julian Claßen (31) und seine Partnerin Palina gewähren regelmäßig private Einblicke in ihr Liebesleben auf Social Media. Nun wagen der Unternehmer und die Influencerin den nächsten gemeinsamen Schritt. "Es gibt Neuigkeiten: Wir haben ein Projekt geplant. [...] Wir wollen ein Haus kaufen und es komplett umbauen – renovieren, sanieren, möblieren", verrät Julian freudig in einer aktuellen Instagram-Story. Palina kann ihre Freude noch gar nicht wirklich in Worte fassen: "Das ist so verrückt."

In der Social-Media-Story stellt das Paar allerdings klar, dass es nicht vorhabe, in das Haus einzuziehen. "Wir haben nicht vor, umzuziehen. Wir sehen es eher als neues Standbein und möchten uns auch in diesem Bereich verwirklichen", erklärt der 31-Jährige und kündigt seinen Fans dabei baldigen Baustellen-Content an. Mit dem Projekt werden Julian und Palina alle Hände voll zu tun haben. Er erklärt: "Unser Ziel ist es, ein sanierungsbedürftiges Haus komplett umzubauen und umzugestalten."

Im November 2024 machte Julian seine Beziehung mit Palina mit einem niedlichen Pärchenfoto im Netz öffentlich. Zuvor war der Blogger mit Tanja Makarić (27) zusammen. Nach dem Liebes-Aus wurde der ehemaligen Profischwimmerin eine Romanze mit Food-Influencer Stefano Zarrella (34) nachgesagt. Öffentlich bestätigt wurde ihre Liebe nie. Laut Bild ist zwischen ihnen mittlerweile aber auch schon wieder alles aus und vorbei. "Es war von Anfang an eine On-off-Beziehung mit den beiden. Sie sind kein Paar mehr", wollte ein Insider aus dem engeren Umfeld wissen.

