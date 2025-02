Julian Claßen schwärmt: Freundin Palina ist jetzt blond

Eigentlich war die Influencerin Palina als Brünette bekannt. Nun überrascht die Ukrainerin ihre Fans mit einem neuen Look. Auf Instagram teilt sie ein Selfie, auf dem sie mit blondierten Haaren in die Kamera schaut. "Passbild muss neu gemacht werden. Bin jetzt blond", scherzt sie neben dem Schnappschuss. In den Kommentaren unter ihrem Post überschlagen sich jetzt die Komplimente und auch ihrem Freund Julian Claßen (31) gefällt es. "Einfach nur wow! Das steht dir so gut, mein Schatz!", schwärmt der Social-Media-Star.

Julian und Palina machten ihre Beziehung im vergangenen November öffentlich. Damals teilte der einstige YouTuber einige Pärchenfotos im Netz, die sie bei Dates und gemeinsamen Urlauben zeigten. Über diese süße Neuigkeit freuten sich unter anderem seine Ex-Partnerin Bianca Heinicke (32) und Kay One (40). "Viel Glück und Liebe für euch beide", kommentierte damals Twenty4tim (24). Doch eine Userin konnte sich ihren gehässigen Kommentar nicht verkneifen und schrieb: "Germany's next Influencerin."

Vor Palina war Julian mit Tanja Makarić (27) zusammen, die durch die Beziehung einige Follower dazugewann. Doch seine bekannteste Ex-Partnerin ist Bianca, die auch als BibisBeautyPalace bekannt ist. Die zwei waren 13 Jahre lang ein Herz und eine Seele und haben sogar zwei gemeinsame Kinder. 2022 folgte allerdings die Trennung des vermeintlichen Traumpaares. Doch die zwei Webstars verstehen sich auch heute noch gut. Im vergangenen Herbst setzten sie sich für eine Folge von Julians Podcast "Die Petze und der Besserwisser" zusammen und sprachen über ihr Verhältnis als Eltern. "Dass das alles so gut zwischen uns funktioniert, ist auch aus sehr viel Mut entstanden", merkte Bibi an.

Instagram / palinamin Influencerin Palina, Februar 2025

Instagram / biancaheinicke Bianca Heinicke, ehemalige YouTuberin

