Nacktfoto: Julian Zietlow zeigt sich unbekleidet vor Spiegel

Julian Zietlow zieht blank! Seit mehreren Wochen sorgt der Fitness-Influencer für Skandale. Seit der 38-Jährige mit seiner neuen Freundin Kate Kolosavskaia durchgebrannt ist, tauchen immer wieder provokante Fotos und Videos der beiden Turteltauben auf. Sex, Partys und Drogen sind beinahe täglich auf dem Profil des Influencers zu sehen. Jetzt legt er noch eine Schippe drauf: Er postet ein Nacktbild von sich.

Auf seinem neusten Instagram-Foto posiert Julian nackt vor dem Spiegel im Badezimmer. Sein bestes Stück verdeckt er lediglich mit einem Emoji einer russischen Flagge – die Nationalität seiner neuen Flamme Kate. Der Influencer schaut ernst in die Kamera. Sein Nackt-Pic teilt er auch in seiner Story, zu der er schreibt: "Also nach zehn Monaten rasieren ist harte Arbeit".

"Hast du eine Challenge mit dir selbst, dass jeder Post schlimmer als der vorherige sein muss?" oder "Ich gebe die Hoffnung noch nicht auf", kommentieren seine Fans unter dem Beitrag. Andere wiederum zweifeln, ob Julians neuer Weg der richtige für ihn ist: "Ob dieses 'neue’ Leben so erfüllend ist, wage ich persönlich zu bezweifeln."

Instagram / katekolosovskaia Julian Zietlow und seine Freundin Kate

Instagram / julianzietlow Julian Zietlow im Mai 2023 in Berlin

Instagram / julianzietlow Julian Zietlow

