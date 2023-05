Brutale Schreie: Julian Zietlow teilt Video von Drogenrausch

Dieses Video sorgt für Entsetzen! Julian Zietlow wurde ursprünglich als Fitness-Star bekannt und baute sich gemeinsam mit seiner Jugendliebe und Ehefrau Alina Schulte im Hoff ein Imperium auf. Neben ihren beruflichen Erfolgen sind die beiden zudem stolze Eltern von zwei Töchtern. Doch im Juli 2022 verschwand der Influencer plötzlich von der Bildfläche und meldete sich mit verstörenden Videos aus thailändischen Sekten zurück. Jetzt ist ein neuer Clip aufgetaucht, der für Verwirrung sorgt.

"Vor der Wiedergeburt…kam der Tod", steht unter dem neuen Instagram-Video von Julian. Zu sehen ist der Influencer auf einer Matratze, wie er laut schreit und sich von einer Seite auf die andere wendet. In seinem Podcast "Four Jounkies" erklärte Julian, dass es sich dabei um eine Bufo-Erfahrung mit der Droge Bufotenin gehandelt habe. Das Betäubungsmittel wird aus Krötensekret hergestellt und gilt als enorm gefährlich. Doch der Fitness-Star scheint den Drogenrausch genossen zu haben: "Ich habe das erste Mal in meinem Leben das Leben gesprüht, mit allem ohne Filter."

Die Fans sind schockiert von der Aufnahme und lassen ihrer Empörung freien Lauf. "Du bist gefallen und hast die wichtigen Dinge im Leben verloren und gehen lassen", kommentierte ein Zuschauer unter dem verstörenden Clip. Andere Nutzer machten sich über die Szene lustig und witzelten beispielsweise: "Auf einer öffentlichen Toilette in Köln hört es sich fast gleich an."

Instagram / julianzietlow Julian Zietlow

Instagram / katekolosovskaia Julian Zietlow, Fitness-Influencer

Instagram / julianzietlow Julian Zietlow und seine neue Freundin Kate, Mai 2023

