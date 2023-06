"Radio Müller": Thomas Müllers Frau klebt ihm den Mund zu

Ganz schön kreativ! Gerade genießen der Bayern-Star Thomas Müller (33) und seine Frau Lisa Müller (33) ihren gemeinsamen Sommerurlaub. Zuvor hatte der Fußballer bis zur letzten Minute gebangt, ob er mit dem FC Bayern München die Meisterschale noch gewinnen kann. Nach der Meisterschaft heißt es jetzt die Seele baumeln lassen – und das in aller Ruhe. Deswegen klebte ihm seine Frau auch den Mund mit Augenpads zu.

Auf Instagram schrieb die Dressur-Reiterin zu dem lustigen Foto: "Sie waren nicht nur für meine Augen super entspannend, sondern auch für meine Ohren." Dazu postete sie die Hashtags #ruhe, #radiomüller" sowie #urlaub und #relaxation. Weil er so viel redet, ist "Radio Müller" sein Spitzname beim FC Bayern.

Für den Kader der Europameisterschaft, die nächstes Jahr in Deutschland ausgetragen wird, ist Thomas erstmal nicht nominiert. Bundestrainer Hansi Flick (58) will nämlich auch den jüngeren Spielern eine Chance in der Nationalmannschaft geben. Das sieht der Stürmer aber gelassen. So könne er sich schließlich auf die Aufgaben beim FC Bayern und auf den nächsten Urlaub mit seiner Frau konzentrieren.

Anzeige

Instagram / lisa.mueller.official Thomas Müller und seine Frau Lisa Müller im Dezember 2020

Anzeige

Getty Images Thomas Müller, Fußballstar

Anzeige

Getty Images Thomas Müller, Fußballstar

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de