Nach Nichtnominierung: Thomas Müller reagiert auf DFB-Pause

Was sagt Thomas Müller (33) zu seiner Degradierung? Der Stürmerstar des FC Bayern München ist seit Jahren fester Bestandteil des DFB-Teams. Nun wurde der Kicker allerdings vorerst nicht berücksichtigt. Bundestrainer Hansi Flick (58) will nämlich auch jüngeren Spielern eine Chance in der Nationalmannschaft geben – vor allem Kai Havertz könnte an die Stelle des 33-Jährigen rücken. Aber wie reagiert Thomas auf seine vorläufige DFB-Pause?

"Gestern wurde bekannt, dass mich Hansi Flick bei den nächsten beiden Abstellungsperioden nicht nominieren wird. Wir schätzen uns und bleiben auch weiterhin in einem guten Austausch. Dann wird man sehen, wie es weitergeht", stellte der Stürmer auf Instagram klar. Er selbst wolle sich in der Länderspielpause ganz auf die "anstehenden Aufgaben" beim FC Bayern vorbereiten. "Es steht die entscheidende Saisonphase im Vereinsfußball vor der Türe. Wir haben in allen drei Wettbewerben eine super Ausgangslage und in dieser Saison noch viel vor! Mein Hunger nach Trophäen ist ungebrochen", zog er als positiven Schluss aus seiner DFB-Pause.

Die Fans zweifeln allerdings nicht daran, dass Thomas wieder im Dress der Nationalmannschaft auflaufen wird. "Bei der EM müllerts dann wieder! Legende", schreibt ein Fan unter den Beitrag. "Egal Müller, zeig Hansi, dass es ein Fehler war, dich nicht zu nominieren und viel Glück!", drückt ein anderer sein Unverständnis über die Entscheidung aus.

