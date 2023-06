Schwangerschaftsendspurt! Anna Adamyan teilt Babybauch-Pic

Bei Anna Adamyan (27) kann es wohl jederzeit so weit sein! Der Kinderwunsch der einstigen Germany's next Topmodel-Teilnehmerin blieb lange unerfüllt: Wegen der Unterleibskrankheit Endometriose konnte sie nicht auf natürlichem Wege schwanger werden. Nach einigen Fehlgeburten trug ihre Kinderwunschbehandlung dann aber Früchte: Seit Ende vergangenen Jahres ist die Frau von Sargis Adamyan (30) schwanger. Jetzt präsentiert Anna ihre deutlich sichtbare Babykugel und läutet damit ihren Schwangerschafts-Countdown ein!

Auf Instagram teilt die Beauty Schwarz-Weiß-Aufnahmen aus ihrem Urlaub: Sie sitzt in einem Bikini, den sie mit einem gehäkelten Hut und einer großen Sonnenbrille kombinierte, auf einem Boot und genießt offenbar die Sonne. Dabei kommt ihr Schwangerschaftsbauch besonders gut zur Geltung. "Quality Time auf Ibiza", schreibt sie dazu und verkündet voller Vorfreude: "Es sind einfach nur noch 50 Tage bis zum Entbindungstermin — der Countdown läuft."

Damit Anna überhaupt so weit in der Schwangerschaft kommen konnte, musste sie tief in die Tasche greifen. Im Gespräch mit Bunte hatte sie verraten, dass sie über 50.000 Euro für ihre Kinderwunschbehandlung ausgegeben habe. "Ich möchte betonen, in was für einer privilegierten Situation ich bin. Künstliche Befruchtungen werden in der Regel nicht immer übernommen und wenn, dann nur drei Versuche zu je 50 Prozent. Zum Glück konnten wir uns sämtliche Diagnostik leisten", hatte sie klargestellt.

Instagram / annaadamyan Anna Adamyan, Influencerin

Instagram / sargis_adamyan Anna Adamyan mit ihrem Mann Sargis Adamyan

Instagram / annaadamyan Anna Adamyan, Influencerin

