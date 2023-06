Süß: Cindy Crawford gratuliert Ehemann Rande zum Vatertag!

Er soll wissen, was er für die Familie bedeutet! Das Supermodel Cindy Crawford (57) ist seit 1998 glücklich mit Rande Gerber (61) verheiratet – gemeinsam gründeten die beiden eine Familie und bekamen die Kinder Kaia Gerber (21) und Presley Gerber (23). Wie sehr Cindy ihren Mann auch in seiner Vaterrolle schätzt, lässt sie ihn nun auf Social Media wissen: So süß gratuliert das Model Rande zum Vatertag!

Auf Instagram postet Cindy zwei Throwback-Fotos: auf einem ist das Model schwanger zu sehen, während ihr Ehemann mit ebenso dickem Bauch daneben posiert. Das andere Bild zeigt Randy mit den Kindern Kaia und Presley im Kleinkindalter. Darunter schreibt Cindy: "Alles Gute zum Vatertag, Rande! Du zeigst uns allen jeden Tag, dass es nichts Wichtigeres gibt als die Familie. Unsere Kinder sind gesegnet, dich als ihren Vater zu haben – du unterstützt, leitest, ermutigst, liebst und gehst mit gutem Beispiel voran. Wir lieben dich!"

Erst Ende Mai hatte das Paar einen großen Meilenstein, nämlich ihre Silberhochzeit gefeiert. Damals hatte Cindy ihrem Mann ebenfalls auf Social Media einen Post gewidmet: "Ich möchte uns zu 25 Jahren gratulieren. Wir wurden auf so viele Arten gesegnet, besonders mit unseren beiden Kindern."

Anzeige

Instagram Cindy Crawford und Rande Gerber, Throwback-Foto

Anzeige

Instagram Rande Gerber mit seinen Kindern Kaia und Presley

Anzeige

Getty Images Rande Gerber, Cindy Crawford, Kaia Gerber und Presley Gerber bei den British Fashion Awards

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de