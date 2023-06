Schockmoment: Ben Melzers Onkel brach auf Hochzeit zusammen!

Die Hochzeit lief nicht ganz nach Plan! Das Traumpaar Ben und Sissi Melzer (27) geht schon seit über vier Jahren gemeinsam durchs Leben. Im Mai dieses Jahres gab sich das ehemalige Das Sommerhaus der Stars-Couple dann endlich ganz romantisch auf Santorini das Jawort. Gegenüber Promiflash verrät das Model jetzt, mit welchen unvorhersehbaren Vorfällen das Paar am Tag der Trauung zu kämpfen hatte.

"Mit das Schlimmste, was an unserer Hochzeit passiert ist, ist, dass mein Onkel zusammengebrochen ist. Es hat sich herausgestellt, dass er einen Hirntumor hat – alles nicht so schön, aber mittlerweile ist er operiert und es ist alles gut gegangen", erzählt der 36-Jährige im Interview mit Promiflash bei der Fashion Show von Ernsting’s family. Das Wetter hatten die frisch Vermählten auch nicht ganz auf ihrer Seite: "Es war bedeckt, es hat so ein bisschen leicht genieselt während der Trauung. Ein Tag später und die Hochzeit wäre ins Wasser gefallen."

Kurz nach der Trauung schwärmte Ben auf Social Media von seiner Sissi. Von ihrem Anblick sei der Influencer völlig überwältigt gewesen: "Der Moment, als sie mit ihrem Papa um die Ecke kam, hat mich umgehauen! Mir kamen direkt die Tränen. Ein Gefühl, das sich nicht beschreiben lässt!"

Instagram / sissimariehofbauer Sissi Hofbauer und Benjamin Melzer im Mai 2022

Instagram / sissimariehofbauer Sissi Hofbauer und Benjamin Melzer im Oktober 2022

Instagram / benjaminryanmelzer Benjamin Melzer

