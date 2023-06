"Kinderschänder": Ioan Gruffudd weist Vorwürfe von Ex zurück

Der Rosenkrieg nimmt kein Ende! Die Schauspieler Ioan Gruffudd (49) und Alice Evans (51) waren im Jahr 2007 vor den Traualtar getreten, bis sie ihre Ehe im Jahr 2021 für beendet erklärten. In den vergangenen Monaten machte das Ex-Paar immer wieder mit Negativschlagzeilen von sich reden: Gegenseitige Vorwürfe und schmutzige Wäsche prägten die Berichterstattung um ihre Trennung. Wie nun bekannt wird, möchte Ioan besonders heftige Vorwürfe seiner Ex nicht auf sich sitzen lassen!

In Gerichtsdokumenten, die Mail Online vorliegen, behauptet der Schauspieler, die Blondine habe ihm und seiner neuen Freundin Bianca Wallace anonym auf Social Media schaden wollen: "Es wurde eine Reihe von anonymen Social-Media-Konten auf Twitter eingerichtet, die Bianca und mich als 'Kinderschänder' bezeichnen und unglaublich verleumderische und diffamierende Behauptungen aufstellen. Alice [...] hat deutlich gemacht, dass die 'anonymen' Konten ihre Konten sind."

Diese Enthüllung folgt auf eine einstweilige Verfügung, die Ioan vor Monaten gegen seine Ex veranlasst hatte. Damals hatte der Schauspieler durchsetzen wollen, dass sich Alice nicht mehr abfällig über ihn in der Öffentlichkeit äußern dürfe. In deren Streitigkeiten ging es auch vor allem um die Sorgerechtsfrage für die gemeinsamen Töchter Ella und Elsie.

