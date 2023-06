Um sich zu waschen: Mann bricht in Pierce Brosnans Haus ein!

Das muss ein Schock gewesen sein! Der Schauspieler Pierce Brosnan (70) ist vor allem für seine Rolle in der beliebten James Bond-Filmreihe bekannt. Privat hat er sein Glück in der Journalistin Keely Shaye Smith (59) gefunden, mit der er 2001 vor den Traualtar getreten war. Die beiden bewohnen ein prächtiges Anwesen in Malibu, in dem es nun zu einem Zwischenfall kam. Berichten zufolge wurde bei Pierce und Keely eingebrochen – und das auf bizarre Art und Weise!

Wie TMZ mitteilt, wurde in Pierces Strandhaus in Kalifornien eingebrochen. Angeblich habe ein Mann zuerst auf dem Nachbargrundstück uriniert und defäkiert, ehe er sich Zugang zum Anwesen des Filmstars verschafft hatte, um sich dort zu waschen. Schließlich konnte der Mann am Strand festgenommen werden, nachdem er versucht hatte, sich dort hinter Steinen zu verstecken. Offenbar war Keely zum Zeitpunkt des Einbruchs zu Hause, während ihr Ehemann Pierce ausgeflogen war.

Im März hatten Fans des Paares den beiden zum 22. Hochzeitstag gratuliert. Unter ein Pärchen-Selfie, das Pierce auf seinem Instagram-Account geteilt hatte, häuften sich die positiven Kommentare. Begeisterte Follower hatten die beiden unter anderem als "Vorbilder" bezeichnet, die mit ihrer langlebigen und glücklichen Ehe in Hollywood eine echte Ausnahme darstellen.

Anzeige

Getty Images Pierce Brosnan und Keely Shaye Smith bei der Met Gala 2023

Anzeige

Getty Images Keely Shaye Smith und Pierce Brosnan bei den Golden Globes 2020

Anzeige

Getty Images Keely Shaye Smith und Pierce Brosnan im Jahr 2017

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de