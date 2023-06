Waffenbesitz und Co.: Hunter Biden bekennt sich schuldig!

Hunter Biden (53) legt ein Geständnis ab. Seit Joe Biden (80) im Januar 2021 zum US-amerikanischen Präsidenten gewählt worden war, ist der Sohn des Politikers in die Schusslinie der Medien geraten. Der Grund: Der Nachwuchs des Demokraten stand in der Vergangenheit wegen mehrerer Drogendelikte, Steuerhinterziehung und einer Falschaussage beim Kauf einer Waffe in der Diskussion. Nun räumt Hunter sein Fehlverhalten ein und bekennt sich schuldig!

Wie unter anderem CNN berichtet, bekennt Hunter sich schuldig wegen Steuervergehen. Außerdem gibt der 53-Jährige zu, eine Waffe besessen zu haben – was für ihn als Drogenkonsumenten illegal ist. Das geht aus einem am Dienstag veröffentlichten Gerichtsdokument hervor. Wann sich der Sohn des Präsidenten auch vor Gericht schuldig bekennen wird, sei bislang noch unklar. Vermutet werde jedoch, dass ihm eine Gefängnisstrafe durch sein Geständnis erspart bleibt.

Auf die Unterstützung seines Vaters kann Hunter in dieser Zeit allerdings zählen. "Er ist auf einem guten Weg und das schon seit ein paar Jahren. Ich bin einfach so stolz auf ihn", reagierte der 80-jährige Politiker bereits vor einigen Monaten in einem Gespräch in der Sendung CNN Tonight auf die Anschuldigungen gegen seinen Sohn. Dabei versicherte Joe immer wieder, dass er Hunter liebe und glaube, dass dieser seine Vergangenheit endlich hinter sich gelassen habe.

Anzeige

Getty Images Joe Biden und sein Sohn Hunter bei einem Eishockey-Spiel

Anzeige

Getty Images Hunter Biden, Sohn von Joe Biden

Anzeige

Getty Images Joe Biden und sein Sohn Hunter im August 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de