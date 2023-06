Fremdgehgerüchte: Neymar Jr. macht Freundin Liebeserklärung

Was ist da nur los? Neymar Jr. (31) und seine Freundin Bruna Biancardi hatten ihre Beziehung Anfang des vergangenen Jahres offiziell gemacht. Der Fußballer und das Model hielten ihre Liebe zwar lange privat, doch im April verkündeten sie eine frohe Botschaft: Sie erwarten ihren ersten Nachwuchs. Doch nun scheint etwas vorgefallen zu sein, denn: Neymar entschuldigt sich bei seiner Bruna und macht ihr eine Liebeserklärung.

"Ich sehe, [...] wie sehr du durch all das gelitten hast und wie sehr du an meiner Seite sein willst", schreibt der PSG-Star bei Instagram. Er löse seine Fehler auf dem Fußballplatz in seinem Privatleben zu Hause, mit seiner Familie und seinen Freunden. Doch nun habe er einen Fehler gemacht, der einen sehr besonderen Menschen in seinem Leben getroffen habe – seine Traumfrau und die Mutter seines Kindes. "Wenn eine private Angelegenheit öffentlich geworden ist, muss die Entschuldigung öffentlich sein", erklärt Neymar. "Unser Ziel wird siegen, unsere Liebe zu unserem Baby wird siegen, unsere Liebe zueinander wird uns stärken", schließt der Kicker ab.

Worauf sich der Fußballstar bezieht, ist jedoch nicht ganz klar. Allerdings berichteten einige Medien wie Em Off von einem Vertrag, laut dem es Neymar erlaubt sein soll, mit anderen Frauen zu schlafen. Dafür müssten jedoch drei Bedingungen erfüllt sein: Er müsse immer ein Kondom benutzen, dürfe die anderen Frauen nicht auf den Mund küssen und es dürfe niemals etwas davon an die Öffentlichkeit gelangen – was nun offenbar gebrochen wurde.

Anzeige

Getty Images Neymar Jr., Paris-Saint-Germain-Spieler

Anzeige

Instagram / brunabiancardi Bruna Biancardi, Model

Anzeige

Instagram / neymarjr Neymar Jr. und Bruna Biancardi

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de