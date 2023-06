"Ich bin fix und fertig": Jasmin Tawil hat ihren Sohn wieder

Jasmin Tawil (40) kann endlich wieder lachen! Die ehemalige GZSZ-Darstellerin hat in den vergangenen Monaten eine schwere Zeit durchgemacht. Nach Aufenthalten im Knast und der Psychiatrie wurde sie aus ihrer Wahlheimat Costa Rica nach Deutschland gebracht – ihren Sohn musste sie am anderen Ende der Welt zurücklassen. Seit rund vier Wochen soll der kleine Ocean jedoch ebenfalls in der Bundesrepublik sein und angeblich Unterschlupf bei einer Pflegefamilie gefunden haben. Jetzt konnte Jasmin ihn endlich wiedersehen!

Wie Bild berichtet, haben Mitarbeiter des Kölner Jugendamtes den Kleinen am Mittwoch zu der Schauspielerin nach Husum gebracht. "Ich habe vor der Tür meiner Wohnung auf ihn gewartet. Als Ocean dann um die Ecke kam, sind wir aufeinander zu gerannt, sind uns in die Arme gefallen. Ich kann es noch gar nicht fassen, bin fix und fertig. Mir kommen immer wieder die Tränen", berichtete Jasmin. Ihr Sohn habe keine Sekunde gefremdelt. Sie freuen sich beide unglaublich, sich endlich wiederzuhaben: "Mir fehlen die Worte, um meine Gefühle zu beschreiben."

In den nächsten Tagen stehe erst mal das Nachfeiern von Oceans Geburtstag auf dem Plan. "Er hat schon ein Paw-Patrol-Auto geschenkt bekommen. Er liebt die Serie", erzählte die 40-Jährige, die mittlerweile in einem Café arbeitet. Ihr Job und ihr neuer Wohnort haben ihr unter anderem auch dabei geholfen, ihren Sohn zurückzubekommen: "Dann hat das Jugendamt in Husum meine Wohnung und meine Situation überprüft und hat gemerkt, dass es keinen Grund gibt, dass Ocean nicht bei mir ist."

Getty Images Jasmin Tawil im Finale von "Promi Big Brother" 2020

Instagram / jasmintawil Jasmin Tawil mit ihrem Sohn Ocean

Getty Images Jasmin Tawil, Schauspielerin

