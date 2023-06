Kendall Jenner ist noch nicht bereit dafür, Kinder zu haben!

Kendall Jenner (27) denkt in dieser Hinsicht wohl anders als ihre Geschwister! Das Model sorgte in den vergangenen Wochen vor allem mit seiner Romanze mit dem Rapper Bad Bunny (29) für Aufsehen. Doch auch ihre Geschwister machen regelmäßig mit Schlagzeilen auf sich aufmerksam. Darin geht es für gewöhnlich nicht bloß um deren turbulente Liebesleben, sondern auch um ihren Familienalltag. Kendall selbst denkt allerdings noch nicht über das Kinderkriegen nach!

"Es ist nicht der richtige Zeitpunkt", äußert sich die 27-Jährige gegenüber Wall Street Journal hinsichtlich ihrer Familienplanung. Sie gibt jedoch zu, dass sie sich freue, eines Tages Kinder zu haben. Dafür muss sie jedoch offenbar noch einiges in ihrem Leben ändern – unter anderem ihren Wohnort! Gegenüber dem Magazin verrät Kendall nämlich, dass sie plane, Los Angeles zu verlassen.

Bereits in der zweiten Staffel ihrer Realityshow The Kardashians machte die Promoterin ihren Standpunkt gegenüber ihrer Mutter Kris Jenner (67) deutlich. "Du sagst mir die ganze Zeit: 'Du wirst nicht jünger.' Aber weißt du was? Es ist mein Leben und ich weiß nicht, ob ich schon bereit dafür bin", erklärte Kendall.

Anzeige

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian mit ihren Kindern Saint, North, Psalm und Chicago

Anzeige

Getty Images Kendall Jenner, Model

Anzeige

Getty Images Kris Jenner und Kendall Jenner im November 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de