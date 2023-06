Zweiter Nachwuchs: Samira und Yasin Cilingir im Babyglück!

Yasin (32) und Samira Cilingir schwelgen im Elternglück. Die einstigen Love Island-Teilnehmer hatten Ende vergangenen Jahres verkündet, dass sie nach ihrem Sohn Malik erneut Nachwuchs erwarten. Am 21. Juni war es dann so weit: Ihre Tochter Medina-Inaya erblickte das Licht der Welt. Doch bei der Geburt verlor die Influencerin jede Menge Blut und musste über Nacht erst einmal in der Klinik bleiben. "Unbeschreibliches Gefühl, dich nach all den ganzen Strapazen gesund und munter in den Armen zu halten", schwärmen sie und Yasin trotz der Strapazen auf Instagram von ihrem Baby.

