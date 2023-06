Bumsgerüchte: "Temptation Island"-Mikael bezieht Stellung!

Er bezieht Stellung! Mikael war in der diesjährigen Temptation Island-Staffel als Verführer vor laufenden Kameras zu sehen. Dabei nahm der 24-Jährige von Anfang an die vergebene Charline Grothe ins Visier – mit Erfolg: Woche für Woche kamen sich die zwei in der Villa näher. Dann die Wende: Der Berliner soll nach der Show mit mehreren Verführerin geschlafen haben. Nun äußert sich Mikael zu den Vorwürfen!

In der zweiten Folge des Podcasts "Aftershow – Temptation Island" stellt Mikael jetzt klar, wie viel an den Vorwürfen dran ist. "Meine Dummheiten waren ganz klar, ich habe halt nach der Sendung die ein oder andere Verführerin kennengelernt, die dann alle später eingeschnappt waren und dann Scheiße erzählt haben", gesteht der einstige Verführer. Auch offenbart der Berliner, dass er sein Verhalten bereue: "Das war moralisch keine Glanzstunde von mir, richtig unnötig." Zu den Gerüchten, dass er sogar verheiratet sein soll, äußert sich Mikael allerdings nicht.

Und wie stehen Charline und Mikael aktuell zueinander? Im Podcast gibt der Hottie preis, dass die zwei zwar andauernd in Kontakt stünden, aber Charlines Vertrauen ziemlich "angeknackst" sei. "Ich musste mich dann auch ein bisschen bemühen die Scheiße wieder gerade zu biegen – das geht natürlich nicht von heute auf morgen", stellt Mikael klar.

