"Vier Verführerinnen gebumst": Hinterging Mikael Charline?

Ist an den Gerüchten was dran? Diese Woche lief das Wiedersehen von Temptation Island. Seitdem ist bekannt, dass Charline Grothe und Adrian Loevenich auch nach den Dreharbeiten nicht wieder zueinander gefunden haben. Die Beauty versuchte es zwischenzeitlich wohl mit ihrem Verführer Mikael. Doch jetzt gibt es eine Wendung: Denn der Hottie soll trotz des Flirts mit Charline etwas mit Verführerinnen gehabt haben und sogar verheiratet sein.

In einem YouTube-Video von Sanijel Jakimovski erzählt Ex-Kandidatin Loreen Schenke: "Charline lässt sich komplett von Mikael verarschen." Nachdem er die Villa verlassen hatte, soll er mit einer Verführerin am Flughafen geschlafen haben. Wer die besagte Verführerin ist, will Loreen nicht erzählen. Ihr Vorname soll jedoch mit dem Buchstaben "R" beginnen. "Er hat auf jeden Fall vier von den Verführerinnen gebumst", verrät die Beauty.

"Einer hat er Rosen gebracht und einen Tag später ist er zu Charline gefahren und hat ihr Rosen mitgebracht", erzählt Loreen weiter. Mikael habe die ganze Zeit nur mit Charline gespielt und jetzt nutze er sie nur aus, um mehr Follower zu bekommen. Als Charline noch mit Loreen befreundet war, habe sie ihr erzählt, sie habe keinen Kontakt mehr mit Mikael gehabt, da er verheiratet sei. "Mika wollte mit seiner Ex-Frau sogar zu Ex on the Beach gehen", weiß Loreen. Sie habe es sich von Anfang an gedacht, dass es der Verführer mit Charline nicht ernst meint.

RTL Mikael und Charline Grothe bei "Temptation Island"

Instagram / m_kael61 Mikael, "Temptation Island"-Verführer

RTL / Frank J. Fastner Mikael, "Temptation Island"-Verführer

