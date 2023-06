Das ist Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis' Eherezept

Daniela Katzenberger (36) gibt Liebestipps! Die TV-Bekanntheit und Lucas Cordalis (55) wurden 2014 ein Paar. Bereits ein Jahr später erblickte das gemeinsame Töchterchen Sophia (7) das Licht der Welt. Kurz darauf gaben die Turteltauben sich außerdem das Jawort. Die kleine Familie zeigt im Netz und im TV immer wieder, wie glücklich sie ist. Nun verriet Daniela, wie sie ihre Beziehung am Laufen halten!

In der Show "Daniela Katzenberger – Familienglück auf Mallorca" erklärte die 36-Jährige, dass es wichtig sei, darauf zu achten, für den anderen anziehend zu bleiben: "Ich bin kein Fan davon, wenn man sich in der Ehe so gehen lässt." Deshalb sei das Paar früher dreimal in der Woche gemeinsam ins Fitnessstudio gegangen. Aktuell probieren sie Yoga aus. Daniela fügte hinzu: "Lucas findet mich am geilsten, wenn ich mich am geilsten finde. Das ist unser Ehegeheimnis. Ich finde mich geil, er findet mich geil."

Nach der diesjährigen Teilnahme des 55-Jährigen am Dschungelcamp hatte seine Liebste an seinem Äußeren tatsächlich etwas auszusetzen gehabt. "[Lucas] ist zu dünn geworden," hatte die Blondine sich im Netz beschwert. Anschließend hatte sich gescherzt: "Ich fühle mich wie ein fucking Dromedar. Fühle mich provoziert... ich glaube, ich fange Streit an, bis er zehn Pizzen mampft!"

Getty Images Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis bei der McDonald's Benefiz Gala 2022

Instagram / danielakatzenberger Sophia Cordalis mit ihren Eltern Lucas und Daniela im April 2023

Instagram / danielakatzenberger Lucas Cordalis mit seiner Frau Daniela Katzenberger

