Ihr Sohn ist zurück: Wie geht es für Jasmin Tawil weiter?

Das sind Jasmin Tawils (40) Zukunftspläne. In den vergangenen Wochen hatte die ehemalige Sängerin für Schlagzeilen gesorgt, nachdem sie in Costa Rica in eine Psychiatrie eingewiesen worden war und man ihr das Sorgerecht für ihren Sohn Ocean entzogen hatte. Zurück in Deutschland, war Jasmin vorerst auf die Spenden von Fans und Freunden angewiesen. Inzwischen hat sie eine Wohnung in Husum und arbeitet in einem Café. Auch ihren Sohn konnte die Ex-Frau von Popstar Adel Tawil (44) wieder in ihre Arme schließen. Doch wie geht es jetzt für Jasmin weiter?

Gegenüber Bild erklärte die 40-Jährige, dass sie mit einem neuen Management zusammenarbeite: der Agentur Melanio Grillenberger. Außerdem möchte Jasmin ihre Karriere vorantreiben: "Ich werde als Event-Managerin arbeiten." Doch auch auf ihre Musik will sich die Bekanntheit wieder mehr konzentrieren und ins Tonstudio gehen, um dort neue Songs aufzunehmen.

Nach mehreren Monaten konnte Jasmin am vergangenen Mittwoch endlich aufatmen, denn das Jugendamt brachte der Sängerin ihren Sohn wieder. "Ich habe vor der Tür meiner Wohnung auf ihn gewartet. Als Ocean dann um die Ecke kam, sind wir aufeinander zu gerannt, sind uns in die Arme gefallen. Ich kann es noch gar nicht fassen, bin fix und fertig. Mir kommen immer wieder die Tränen", berichtete Jasmin gegenüber Bild.

Anzeige

Instagram / jasmintawil Jasmin Tawil mit ihrem Sohn Ocean

Anzeige

Getty Images Jasmin Tawil, Schauspielerin

Anzeige

Getty Images Jasmin Tawil im Finale von "Promi Big Brother" 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de