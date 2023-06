Nach "Temptation Island": Das wurde aus Antonino und Sarah

Wurde mehr aus den beiden? Sarah Liebich hatte gemeinsam mit Nico Legat an der diesjährigen Staffel von Temptation Island teilgenommen. Dort hatte die gelernte Bankkauffrau Antonino De Niro kennengelernt – zwischen den beiden hatte es von Beginn an harmoniert. Nachdem der Sohn von Thorsten Legat (54) die Blondine betrogen hatte, musste diese allerdings die Show verlassen – und der Verführer tat es ihr gleich. Doch was wurde aus Sarah und Nino?

"Sarah und ich haben uns nach der Sendung kennengelernt, haben uns getroffen und miteinander Kontakt gehabt", beginnt der 25-Jährige in seiner Instagram-Story. Sie hätten jeden Tag telefoniert und viel Zeit miteinander verbracht. "Trotzdessen hat das Ganze uns nur gezeigt, dass wir leider doch nicht zusammen passen und einfach verschiedene Leben führen. Deswegen hat es dann auch nicht geklappt", erklärt Nino weiter.

Dennoch fließt kein böses Blut zwischen den beiden Realitystars. "Sie hat jemand anderen kennengelernt, ich wünsche ihr auch viel Glück mit der Person", plaudert der ehemalige Are You The One?-Kandidat aus. Zuerst habe er sich deswegen von der Blondine zurückgezogen, doch dann habe er ihr wieder geschrieben. "'Ist eigentlich schade, dass wir keinen Kontakt haben, […] wir haben uns doch eigentlich sehr, sehr gut verstanden'", erinnert sich Nino an seine Nachricht zurück. Mittlerweile hätten sie normalen Kontakt zueinander. "Sie kann mir immer schreiben und sich immer bei mir melden", stellt der Hottie klar.

Temptation Island, RTL+ Sarah Liebich und Antonino De Niro bei "Temptation Island"

Temptation Island, RTL+ Sarah Liebich und Antonino De Niro bei "Temptation Island"

Instagram / sarahxliebich Sarah Liebich, Realitystar

