Wegen Sarah: Verführer Antonino verlässt "Temptation Island"

Antonino De Niro packte seine Koffer. In den vergangenen Wochen war der 25-Jährige bei Temptation Island als heißer Verführer im Einsatz. Doch anstatt sein Singe-Leben in vollen Zügen zu genießen schien der Hottie nur Augen für Sarah Liebich zu haben. Bei romantischen Dates und wilden Partys kamen sich die beiden immer näher. Jetzt nahm ihre Reise ein abruptes Ende, denn nachdem Nico Legat seine Freundin betrogen hatte, verließ Sarah die Insel der Versuchung. Für Antonino stand somit fest: Er reist ab.

Bereits während die Blondine beim großen Lagerfeuer auf Nico traf, erklärte der Verführer: "Ich bin traurig für Sarah. Ich könnte jetzt schon anfangen zu heulen." Wenig später schloss er die Bankkauffrau dann liebevoll in die Arme und tröstete sie, doch Sarahs Entschluss stand fest: Sie wird die Villa verlassen. Antonino stellte daraufhin klar: "Wenn Sarah geht, dann gehe ich auch. Weil dann habe ich hier nichts mehr zu suchen." Außerdem habe er Gefühle für die 24-Jährige entwickelt. "Ich gehe aus Respekt und Liebe zu Sarah", verabschiedete er sich.

Erst kürzlich verbrachte Sarah ein romantisches Date mit Antonino. In einer tropischen Kulisse mit Ausblick aufs tiefblaue Meer genossen die beiden ein Picknick und stellten sich wechselseitig vorbereitete Fragen. "Es ist schön, wenn man einen Menschen kennenlernt, wo alles passt, so vom Denken her", gab die Blondine damals zu.

