So erlebte Mads Mikkelsen die letzte "Indiana Jones"-Szene

Ein ganz schön emotionaler Moment! Mads Mikkelsen (57) ist schon seit einigen Jahren nicht mehr aus Hollywood wegzudenken. Der Däne ergatterte zuletzt auch eine Rolle im fünften und allerletzten Indiana Jones-Teil, und spielte Seite an Seite mit Filmlegende Harrison Ford (80). In wenigen Tagen kommt der Abenteuer-Streifen in die Kinos – das Ende einer Ära. Im Interview mit Promiflash verriet Mads nun, wie der Dreh der letzten Szenen für ihn war!

Bei der Deutschlandpremiere von "Indiana Jones und das Rad des Schicksals" plaudert der 57-Jährige mit Promiflash. Dabei gibt er einen Einblick in die Stimmung am finalen Drehtag mit Hauptdarsteller Harrison: "[Es war] superemotional. Wir haben alle auf ihn gewartet und auf seine letzte Szene. Und wir haben dafür gesorgt, dass alle da sind." Für seinen 80-jährigen Co-Star war dieser Moment offenbar nicht leicht. "Harrison wollte sofort gehen, aber er wollte auch noch 1000 Jahre dortbleiben. [...] Es war wirklich schön", betont Mads.

Für den Phantastische Tierwesen-Darsteller war es wohl eine Ehre, mit Harrison zu drehen. "Mein Highlight ist vermutlich, dass ich zwei Stunden lang in einem Auto mit Harrison sitzen, eine großartige Szene drehen und in den Pausen seinen Anekdoten lauschen durfte. Das war wirklich etwas Besonderes", gibt er gegenüber Promiflash preis.

Getty Images Mads Mikkelsen, Harrison Ford, Thomas Kretschmann und Phoebe Waller-Bridge in Berlin

Getty Images Mads Mikkelsen bei der Premiere von "Indiana Jones und das Rad des Schicksals" in Berlin

Getty Images Harrison Ford und Mads Mikkelsen bei den Filmfestspielen in Cannes 2023

