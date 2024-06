Würde Mads Mikkelsen von Dänemark nach Hollywood ziehen?

Schauspieler Mads Mikkelsen (58) wurde in der dänischen Hauptstadt Kopenhagen geboren, hat sich als Schauspieler aber längst in Hollywood etabliert. Nach Los Angeles auszuwandern, kommt für den Schauspieler aber nicht infrage. "Ich fliege gern nach Hollywood zum Arbeiten. Aber dort wohnen? Nein, danke, das könnte ich nicht", stellt er in einem Interview mit Bild klar. Angebote habe es oft gegeben, bislang habe der James Bond-Darsteller aber kein Interesse. "Amerikanische Agenten wollen mich oft locken, aber das macht keinen Sinn. In Europa bin ich viel schneller am Drehort – und wieder zu Hause", führt er seine Meinung aus.

Mads' aktueller Kinofilm "The King's Land" wurde sogar in Dänemark gedreht – näher an seiner Heimat ging es damit nicht. "Meine ältesten Freunde sprechen Dänisch, ich träume in Dänisch und die besten Geschichten kann ich einfach in meiner Muttersprache erzählen", schwärmt er im Gespräch von dem Dreh. In dem Historiendrama geht es um ernste Themen wie Kolonialismus und Rassismus. Der Schauspieler hofft, damit auch auf die heutige Zeit Einfluss zu nehmen. "Lassen Sie uns hoffen, dass Europa sich nicht spaltet, sondern weiter zusammenwächst und Rassismus irgendwann immer kleiner wird und keine Rolle mehr spielt", stellt er im Gespräch klar.

Der gebürtige Däne ist aus Produktionen wie "James Bond 007: Casino Royale", "Der Rausch" und Phantastische Tierwesen bekannt. Der Schauspieler glänzt in seinen Rollen – im Jahr 2023 durfte er sich über einen Bambi in der Kategorie "Bester Schauspieler International" freuen. Privat ist er seit 1987 mit der dänischen Choreografin Hanne Jacobsen glücklich. Die beiden sind seit 2001 verheiratet, haben zwei gemeinsame Kinder und leben in Kopenhagen.

Vittorio Zunino Celotto/Getty Images for RFF Mads Mikkelsen, Schauspieler

Getty Images Mads Mikkelsen bei der Bambi-Verleihung 2023

