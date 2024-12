Mads Mikkelsen fand es "superbefreiend" als Löwe in "Mufasa"

Filmstar Mads Mikkelsen (59) synchronisierte den gefährlichen Löwen Kiros im neuen Disney-Film "Mufasa: König der Löwen". Die Tatsache, dass in diesem Fall lediglich seine Stimme und nicht sein Äußeres zum Einsatz kam, gab dem Schauspieler völlig neue Möglichkeiten. Im Gespräch mit Sunday Times erklärt er: "Ich neige immer dazu, mich zurückzuhalten." In diesem Fall habe ihn der Regisseur Barry Jenkins motiviert, seine Grenzen auszutesten und forderte: "Los, Mads, trau dich. Es schaut dir niemand zu." Rückblickend beschreibt der Däne diese Erfahrung als "superbefreiend".

Während Mads seine Arbeit an dem Film reflektiert, gerät er dennoch ins Schmunzeln. Wie er berichtet, habe er schließlich ganz allein im Tonstudio vorm Mikrofon wohl recht lächerlich ausgesehen: "Man gestikuliert eine Menge. Man steht da in ganz normalen Klamotten und in meinem Fall tut man so, als ob man ein Löwe ist." Der Darsteller ist natürlich nicht der einzige Sprecher: Neben ihm liehen Stars wie Beyoncé (43) und Seth Rogen (42) den tierischen Charakteren ihre Stimme.

Der 59-Jährige hat sich längst in Hollywood einen Namen gemacht. In die Filmstadt Los Angeles auszuwandern, kommt für die gefragte Leinwandgröße nach wie vor jedoch überhaupt nicht infrage. In einem früheren Interview mit Bild bezog er diesbezüglich klar Stellung: "Ich fliege gern nach Hollywood zum Arbeiten. Aber dort wohnen? Nein, danke, das könnte ich nicht." Mads betonte, dass er in Europa viel schneller an Drehorten und danach wieder zu Hause sei.

Getty Images Hanne Jacobsen und Mads Mikkelsen, Dezember 2024

Getty Images Mads Mikkelsen, September 2023

