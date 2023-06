Das ist Mads Mikkelsens Highlight vom "Indiana Jones"-Dreh!

Mads Mikkelsen (57) kann sein Glück wohl noch immer nicht fassen! Der dänische Schauspieler hat schon seit einer Weile Fuß in Hollywood gefasst. Internationale Bekanntheit hatte er mit dem Drama "Für immer und ewig" erlangt. Danach folgten Rollen in Produktionen wie der "Fantastic Beasts"-Reihe, "Doctor Strange" und sogar "James Bond 007: Casino Royale". Nun ergatterte der Däne sogar eine Rolle in dem finalen Film von Indiana Jones an der Seite von Harrison Ford (80). Gegenüber Promiflash verrät Mads nun sein Highlight vom "Indiana Jones"-Dreh!

"Mein Highlight ist vermutlich, dass ich zwei Stunden lang in einem Auto mit Harrison sitzen, eine großartige Szene drehen und in den Pausen seinen Anekdoten lauschen durfte. Das war wirklich etwas Besonderes", plaudert der 57-Jährige gegenüber Promiflash auf der Premiere von "Indiana Jones und das Rad des Schicksals" in Berlin aus. Für Mads sei zudem jeder einzelne Tag ein Highlight gewesen, zwischen den "unglaublichen Sets", den "großartigen Schauspielern" und den über 500 Mitarbeitern. "Für einen Dänen ist das ziemlich surreal", gibt der "Hannibal"-Star zu.

In dem Film schlüpft Harrison ein letztes Mal in die Rolle des berühmt-berüchtigten Abenteurers. Die Hollywood-Legende verabschiedet sich jedoch offenbar zufrieden von dem Franchise. "Ich bin glücklich darüber, dass diese Geschichte das letzte Kapitel der Filme darstellt", erzählt der 80-Jährige im exklusiven Interview auf der Veranstaltung.

