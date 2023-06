Letzter "Indiana Jones"-Film: So war es für Harrison Ford!

Harrison Ford (80) wird ein letztes Mal zu dem berühmt-berüchtigten Indiana Jones! Seit 1981 schlüpft der Schauspieler nun schon in den beliebten Charakter des Archäologen und Abenteurers in der gleichnamigen Filmreihe. Insgesamt viermal konnte er seine Fans bereits in der Rolle begeistern. In wenigen Tagen soll dann der fünfte und letzte Teil "Indiana Jones und das Rad des Schicksals" in den Kinos erscheinen. Im Promiflash-Interview verrät Harrison, wie es für ihn war, ein letztes Mal in die Rolle zu schlüpfen!

Bei der Premiere von "Indiana Jones und das Rad des Schicksals" in Berlin trifft Promiflash auf die Hollywood-Legende. Doch wie war es für den 80-Jährigen, ein letztes Mal für die bekannte Filmreihe vor der Kamera zu stehen? Harrison verabschiedet sich offenbar zufrieden von dem Franchise. "Ich bin glücklich darüber, dass diese Geschichte das letzte Kapitel der Filme darstellt", plaudert der Star Wars-Star im exklusiven Interview aus.

Bereits zuvor verdeutlichte der Filmstar, dass "Indiana Jones" nun ein Ende findet. "Es ist der letzte Film der Reihe und es ist das letzte Mal, dass ich diesen Charakter spiele", stellte Harrison im Interview mit Total Film klar. Zwar gibt es das Gerücht, dass Disney eine Serie zu dem schatzsuchenden Helden plane, doch der Schauspieler betonte, dass er darin nicht involviert sei, falls das Projekt umgesetzt werde.

ActionPress Harrison Ford in "Indiana Jones und der Tempel des Todes"

Getty Images Harrison Ford im Februar 2020

Getty Images Harrison Ford, Schauspieler

