Datet Yeliz Koc nach Trennung von Jannik Kontalis wieder?

Wie sieht es im Liebesleben von Yeliz Koc (29) aus? Die Influencerin und Jannik Kontalis hatten sich in der Realityshow Make Love, Fake Love kennen und lieben gelernt. Doch ihre Beziehung war wohl nicht für die Ewigkeit bestimmt: Im vergangenen April kriselte es, weshalb sie kurzzeitig getrennte Wege gingen. Nur wenige Wochen später verkündeten sie dann ihr endgültiges Liebes-Aus. Ist die Mutter einer Tochter seit der Trennung wieder auf der Suche nach einem neuen Mann? Yeliz gibt jetzt ein Update über ihr Dating-Leben.

In ihrer Instagram-Story beantwortete die Ex von Jimi Blue Ochsenknecht (31) ihren Fans einige Fragen. So wollte ein User im Rahmen des Q&As von ihr wissen, ob sie bereits wieder datet. "Nein, es gibt auch niemanden, der mir aktuell gefällt", stellt die 29-Jährige klar und fügt dem hinzu: "Ich suche auch nicht, ich lasse alles auf mich zukommen." Sie wolle sie jetzt erst einmal nur auf ihre Tochter Snow konzentrieren.

Schließlich hatten schlimme Fieberkrämpfe Yeliz' kleines Mädchen geplagt, was die Mama in Angst und Schrecken versetzt hatte. "Snow braucht sowieso aktuell meine volle Aufmerksamkeit. Mein Leben dreht sich gerade nur darum, dass sie wieder gesund und munter wird", nennt sie als Grund, warum sie aktuell keine Zeit für Dates habe.

Anzeige

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc mit Jannik Kontalis und ihrer Tochter Snow

Anzeige

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc, Influencerin

Anzeige

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc mit ihrer Tochter Snow

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de