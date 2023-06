Lola Weippert versucht Nico Legats Verhalten zu verstehen

Lola Weippert (27) versucht offenbar eine Erklärung zu finden. In der diesjährigen Temptation Island-Staffel war Nico Legat seiner Freundin Sarah Liebich mehrfach fremdgegangen. Daraufhin versuchte der Sohn von Thorsten Legat (54) sein Fehlverhalten zu leugnen – diese Herangehensweise verurteilte auch die eigentlich sonst so unparteiische Moderatorin scharf. Nach der Show versucht sich Lola nun zu erklären, wie Nicos Verhalten wohl zustande kam.

In einem Instagram-Livestream spricht Lola über Nicos Verhalten auf der Insel der Versuchung und vermutet: "Ich glaube, dass Nico einiges an Chaos in sich trägt. Wäre das nicht der Fall, würde er nicht so agieren." Dabei erklärt die TV-Bekanntheit weiter, dass ihr viel daran lag, hinter Nicos Fassade zu blicken, um die Aktionen des Kandidaten zu verstehen.

Weiter macht Lola klar, dass sie die Anfeindungen der "Temptation Island"-Fans gegen Nico nicht befürworte. "Ich finde richtig das infrage zu stellen. Ich wünsche mir trotzdem, dass das Ganze respektvoll bleibt und dass wir niemanden beschimpfen", schließt die 27-Jährige ab.

Temptation Island, RTL+ Sarah Liebich und Nico Legat bei "Temptation Island"

Temptation Island, RTL+ Nico Legat und Siria Longo bei "Temptation Island"

Instagram / lolaweippert Lola Weippert im Juni 2023

