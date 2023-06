Samira Cilingir meldet sich erstmals persönlich nach Geburt

Sie genießen die ersten Tage zu viert! Samira und Yasin Cilingir (32) hatten sich vor vier Jahren bei Love Island kennen und lieben gelernt. Wenige Monate später durften sie ihren kleinen Sohn Malik auf der Welt begrüßen und gaben sich im Februar 2021 dann das Jawort. Seit wenigen Tagen ist nun auch das zweite Kind des Pärchens, die kleine Medina-Ināya, auf der Welt. Samira gibt ihren Fans nun ein erstes Update nach der Entbindung!

Über ihre Instagram-Story meldet sich die Beauty jetzt das erste Mal seit der Geburt selbst zu Wort. "Uns gehts auf jeden Fall so weit gut. Gestern ging es mir nicht so gut, deswegen habe ich mich da auch noch nicht gemeldet. Aber heute ist es ein bisschen besser", berichtet Samira. Währenddessen liegt ihre Neugeborene schlafend auf ihrer Brust. "Sie ist einfach so klein, oh mein Gott", freut sich die stolze Mama. Medina hätte ihr vor Augen geführt, wie groß ihr Sohnemann schon geworden ist.

Über seine Schwester scheint sich der kleine Malik auch total zu freuen. "Übrigens macht Malik das so toll bisher mit ihr", freut sich die einstige Das Sommerhaus der Stars-Kandidatin. Er scheint schon jetzt total fürsorglich zu sein: "Er will ihr immer einen Kuss geben und sie ganz vorsichtig streicheln."

